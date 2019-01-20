З'явилось відео, як грабували ювелірний магазин у Кривому Розі: дійство шокує

19 січня у Кривому Розі на Дніпропетровщині сталося зухвале пограбування ювелірного магазину. Інцидент трапився у районі Соцміста.

Місцеве видання "Перший міський" опублікувало відео з камер спостереження. На кадрах, зокрема, видно, як чотири молодики в масках увірвалися до магазину та забрали з вітрин коштовності.

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За попередньою версією, зловмисники відібрали зброю в охоронця. Це також чітко видно й на відео. Як підкреслюють журналісти ресурсу, вони діяли дуже швидко.

Зауважимо, що ювелірні прикраси нападники складали у сині господарські сумки. Відтак, правоохоронці просять звернути увагу на цей предмет. Якщо хто-небудь продавав такі речі та упізнав свій товар на фото, поліцейські просять повідомити про це за номером 102.

Після пограбування чоловіки втекли на автомобілі. У місті було оголошено план-перехоплення. Наразі цю справу розслідують за статтею "Розбій".

Пограбування ювелірного магазину у Кривому Розі: дивіться відео

Нагадаємо, схожий випадок стався у Кам'янці-Дніпровській Запорізької області наприкінці вересня 2018 року. Тут також зловмисники у масках, погрожуючи пістолетом, забрали з ювелірного магазину велику кількість прикрас із золота та гроші, і опісля втекли. У місті було запроваджено план-перехоплення.