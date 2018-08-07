З’явився трейлер серіалу "Жартую" з Джимом Керрі: відео

Канал Showtime представив новий трейлер серіалу "Жартую" (Kidding), де головну роль виконує Джим Керрі.

Варто відзначити, що режисер серіалу Мішель Гондрі, найбільше відомий за драмою "Вічне сяйво чистого розуму", де також знімався Керрі.

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За сюжетом, Джефф (Джим Керрі) працює ведучим дитячої телепрограми, де він з'являється в образі містера Піклс. У той час, коли милий містер Піклс розважає дітей, життя реального Джеффа просто руйнується.

Прем’єра "Жартую" відбудеться на каналі Showtime 9 вересня 2018 року.

Дивіться перший трейлер "Жартую" (Kidding):

Дивіться другий трейлер "Жартую" (Kidding):