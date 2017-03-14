13 травмованих гірників на шахті "Степова" виписали з лікарні

За останні два дні 13 постраждалих під час вибуху на шахті "Степова" виписано з опікового центру восьмої міської клінічної лікарні.

Їхній стан медики оцінюють як стабільний. Лікування вони продовжуватимуть вдома. Ще десятьох пацієнтів лікуватимуть в опіковому центрі 8-ї міської клінічної лікарні. Стан усіх пацієнтів – задовільний.

Стан можемо вважати задовільним, вони виписані для подальшого лікування за місцем проживання. До роботи вони повернуться ще не скоро,

– сказав лікар-комбустіолог Юрій Коцур

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Нагадаємо, 2 березня на "Степовій" через обвал загинуло восьмеро шахтарів. Більше двадцяти – потрапили до лікарні. Сім'ям загиблих гірників вже виплатили по 100 тисяч гривень компенсації, потерпілим, в залежності від важкості отриманих травм, від 20 до 60 тисяч допомоги. Гроші виділили з бюджету області.