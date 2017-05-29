2,5 тисячі євро за подорожі: туристичний проект відкрив вакансію на посаду мандрівника

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Організація Life World Experience, яка вивчає туризм, шукає 12 людей на посаду мандрівника, які отримуватимуть 2,5 тисячі євро щомісяця за подорожі світом.
Про це повідомляє "Сursorinfo".
Команда з 6 жінок і 6 чоловіків протягом року має відвідати 40 країн по всьому світу. Під час подорожей туристи повинні писати замітки про свої пригоди, а також викладати фото і відео на сайті компанії та в соціальних мережах.
Організація зі свого боку гарантує кожному мандрівнику зарплату у 2,5 тисячі євро. А також обіцяє покрити всі витрати на переліт, проживання, страхування і розваги.
Подавати заявки на незвичну посаду можна з будь-якої країни до 30 червня.
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