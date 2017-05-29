2,5 тисячі євро за подорожі: туристичний проект відкрив вакансію на посаду мандрівника

Організація Life World Experience, яка вивчає туризм, шукає 12 людей на посаду мандрівника, які отримуватимуть 2,5 тисячі євро щомісяця за подорожі світом.

Про це повідомляє "Сursorinfo".

Команда з 6 жінок і 6 чоловіків протягом року має відвідати 40 країн по всьому світу. Під час подорожей туристи повинні писати замітки про свої пригоди, а також викладати фото і відео на сайті компанії та в соціальних мережах.

Організація зі свого боку гарантує кожному мандрівнику зарплату у 2,5 тисячі євро. А також обіцяє покрити всі витрати на переліт, проживання, страхування і розваги.

Подавати заявки на незвичну посаду можна з будь-якої країни до 30 червня.

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