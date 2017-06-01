30 тисяч дешевих квитків на честь безвізу

Провідний український перевізник МАУ відзначає візову лібералізацію з ЄС.

Сьогодні авіакомпанія анонсувала розпродаж квитків за лоукост цінами – від 763 гривень в одну і від 1526 гривень в обидві сторони на рейси в період з 12 по 30 червня включно.

Як повідомляється в прес-релізі, 11 червня з 00:01 до 23:59 на своєму сайті МАУ влаштує розпродаж на 35 європейських напрямків зі столиці та інших регіонів України.

У пропозиції беруть участь всі власні прямі регулярні рейси МАУ з:

• Києва до Амстердаму, Афін, Бергамо, Берліну, Брюссель, Будапешту, Варшави, Відня, Венеції, Вільнюсу, Дюссельдорфу, Женеви, Мадриду, Мілану, Мюнхену, Ніцци, Паланги, Парижу, Праги, Риги, Риму, Стокгольму, Франкфурту, Гельсінкі та Цюріху;

• Львова до Болоньї, Вільнюсу, Мадриду і Риму;

• Івано-Франківська до Аліканте і Валенсії;

• Одеси до Вільнюса;

• Вінниці до Варшави;

• Чернівців до Бергамо.

"Ми дуже раді введенню безвізу з ЄС і впевнені, що він стане додатковим стимулом для всіх гравців ринку активно працювати над тим, щоб зробити авіаційний транспорт доступним для громадян нашої країни, – зазначила Євгенія Сацька, корпоративний прес-секретар МАУ. – Вже сьогодні ми пропонуємо авіаквитки за ціною квитків на потяг за умови раннього бронювання. А в період з 12 по 30 червня надаємо українцям можливість зробити свою першу безвізову подорож до Європи, купивши квиток за спеціальною лоукост ціною".

Також, з нагоди введення безвізового режиму з ЄС, 11 червня МАУ виконає два спеціальних презентаційних рейси за маршрутами Київ – Брюссель – Київ і Київ – Вільнюс – Київ, які символічно з'єднають столицю України з столицями Європейського Союзу та дружньої Литви.