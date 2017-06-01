17:12
1 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська
Вєсті Кремля
23:15, 31 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, 31 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, 31 травня
Випуск новин за 16:00: Добровольців прирівняли до учасників АТО. Викриття провайдера
Випуск новин
16:48, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

30 тисяч дешевих квитків на честь безвізу

16:59, сьогодні 114 Читать новость на русском
Біометричний закордонний паспорт
Біометричний закордонний паспорт / uain.press

Провідний український перевізник МАУ відзначає візову лібералізацію з ЄС.

Сьогодні авіакомпанія анонсувала розпродаж квитків за лоукост цінами – від 763 гривень в одну і від 1526 гривень в обидві сторони на рейси в період з 12 по 30 червня включно.

Як повідомляється в прес-релізі, 11 червня з 00:01 до 23:59 на своєму сайті МАУ влаштує розпродаж на 35 європейських напрямків зі столиці та інших регіонів України.

У пропозиції беруть участь всі власні прямі регулярні рейси МАУ з:

• Києва до Амстердаму, Афін, Бергамо, Берліну, Брюссель, Будапешту, Варшави, Відня, Венеції, Вільнюсу, Дюссельдорфу, Женеви, Мадриду, Мілану, Мюнхену, Ніцци, Паланги, Парижу, Праги, Риги, Риму, Стокгольму, Франкфурту, Гельсінкі та Цюріху;

• Львова до Болоньї, Вільнюсу, Мадриду і Риму;

• Івано-Франківська до Аліканте і Валенсії;

• Одеси до Вільнюса;

• Вінниці до Варшави;

• Чернівців до Бергамо.

"Ми дуже раді введенню безвізу з ЄС і впевнені, що він стане додатковим стимулом для всіх гравців ринку активно працювати над тим, щоб зробити авіаційний транспорт доступним для громадян нашої країни, – зазначила Євгенія Сацька, корпоративний прес-секретар МАУ. – Вже сьогодні ми пропонуємо авіаквитки за ціною квитків на потяг за умови раннього бронювання. А в період з 12 по 30 червня надаємо українцям можливість зробити свою першу безвізову подорож до Європи, купивши квиток за спеціальною лоукост ціною".

Також, з нагоди введення безвізового режиму з ЄС, 11 червня МАУ виконає два спеціальних презентаційних рейси за маршрутами Київ – Брюссель – Київ і Київ – Вільнюс – Київ, які символічно з'єднають столицю України з столицями Європейського Союзу та дружньої Литви.

Теги: гроші Подорожі Безвізовий режим
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
сьогодні, 17:07 Защищать детей все сложнее. И ряды защитников тают
Блог Соцмережі 18
Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
сьогодні, 15:05 Велика стокгольмська перемога, або Як українці відігралися на росіянах
Блог Медіа 1469
Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
сьогодні, 14:10 Найбільші та найменші пенсії в Україні: інфографіка
4222
Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
сьогодні, 12:02 Духовний Батько нації: уроки патріарха Любомира Гузара
Блог Соцмережі 753
Народ против Бориса Филатова
сьогодні, 11:48 Народ против Бориса Филатова
635
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Влада "бариг" представила чергового "баригу" на посаду голови Одеської ОДА, – Саакашвілі
 12 січня , 16:10 15
В Україні померла легендарна олімпійська чемпіонка
19 лютого , 14:11
Стало відомо, який нардеп вдарив поліцейського на Донеччині
 5 лютого , 20:34 3
Гройсман зробив гучний прогноз щодо членства України в ЄС
31 травня , 12:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук