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4G в Україні: коли чекати надсучасного зв’язку

21:45, сьогодні 219 Читать новость на русском

4G незабаром з’явиться в Україні. Уряд має намір подолати відставання у розвитку мобільних інтернет технологій. Адже у найбільш провідних державах вже роздумують над запуском 5G-інтернету, в Україні лише кілька років працює вже застарілий 3G.

Сьогодні, 9 серпня, в Кабміні проголосували за появу 4G в Україні. Мобільний інтернет 4 покоління працюватиме в діапазонах у 1800 та 2600 МГц. І якщо з перерозподілом перших ще треба попрацювати, 2600 вже вільні.

В діапазоні 2600 існуючий користувач звільняє частоти, не претендує на участь у конкурсі. Тому ці частоти виставлять на відкритий конкурс без будь-яких обмежень,
– пояснив голова НКРЗІ Олександр Животовський.

Держава ще й зможе непогано заробити на ліцензіях для українських мобільних операторів.

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Держбюджет отримає додатково близько 4 мільярдів гривень від продажу ліцензій тільки у діапазоні 1800 МГц. Плюс до 2,3 мільярдів гривень у діапазоні 2600 МГц. Тобто держава отримає за мінімальними підрахунками 6,3 мільярдів гривень.

Оператори ж обіцяють швидкого введення технології в країні. Кажуть, апаратура вже практично готова, лишилось розібратись з бюрократичними питаннями.

Ми очікуємо до кінця року проведення тендеру на зрозумілих нам умовах. І якщо це все відбудеться до кінця року, то в першій половині наступного року очікуємо впровадження 4G-технологій для наших клієнтів,
– підкреслив директор з регуляторного забезпечення "Київстар" Олександр Когут.

Оператор також пояснив, чому ми трохи не на 10 років відстаємо від цивілізованого світу у впровадженні сучасного зв'язку: за попередньої влади рішення гальмувались. Тепер же правила гри змінились на краще.

4G-зв'язок буде впроваджуватись як і 3G – поступово, починаючи з великих міст. Проте обіцяють не затягувати. Ціна ж питання для споживачів поки невідома.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Кабінет Міністрів України мобільні пристрої
Джерело: 24 Канал
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