Адвокат матері Магнітського випав з вікна 5 поверху

Адвокат матері Сергія Магнітського і оголошеного в розшук глави Hermitage Capital Вільяма Браудера Микола Горохов випав з п'ятого поверху в Новій Москві.

Про це повідомляє "Нова газета".

Колеги Горохова зазначили, що адвоката доставили у лікарню у вкрай важкому стані.

За словами представника Hermitage Capital, інцидент стався в будинку Горохова, коли він разом з робітниками намагався підняти ванну на мансарду. У якийсь момент не витримала лебідка, і Горохів зірвався вниз.

У нас дуже багато питань щодо того, що сталося, на які ми не можемо отримати відповіді. Лебідка розрахована на дуже велику вагу – кілька тонн, набагато більше, ніж сама ванна. Чому ця лебідка обірвалася – незрозуміло. І як впав Микола – теж питання,

– зазначили у Hermitage Capital.

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