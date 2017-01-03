Автівка вибухнула біля метро у Києві

Уранці 3 січня в Києві біля станції метро "Лук'янівська" вибухнула та загорілась припаркована "ГАЗель".
Про це повідомив dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що на автомобіль було встановлено газобалонне обладнання, несправність якого і стала причиною вибуху (попередня версія).
"Вогонь повністю знищив автомобіль. На місці НП працювали пожежники і поліція", – підкреслили журналісти ресурсу.
Додамо, що факт інциденту підтвердила прес-служба ДСНС Києва.
За словами рятувальників, в результаті загоряння пошкоджено моторний відсік, салон та лакове покриття автівки.
"На щастя, ніхто не постраждав. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється", – зазначили у відомстві.
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