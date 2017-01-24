15:25
24 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ігри розуму по-саратовськи. Велике переселення пенсіонерів
Вєсті Кремля
22:05, 23 січня
Вєсті.UA. Гройсман розкрив аферу століття.
Вєсті.UA
21:11, 23 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 13:00: В СБУ розповіли про кількість українських полонених на Донбасі
Випуск новин
14:01, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Автовласники погрожують підпалити шини під Верховною Радою

14:44, сьогодні 471 Читать новость на русском

Власники автівок з іноземною реєстрацією продовжують протести під стінами Кабміну.

Наразі акція відбувається спокійно – шини активісти не запалювали. Представники автовласників, народні депутати Юрій Деревянко та Володимир Парасюк готуються до зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби обговорити спосіб виходу з цієї ситуації.

Дивіться також: Бронетехніка, шини та вогонь: ефектні фото з акції автомобілістів

За словами Парасюка, якщо депутати не почують вимог активістів та не ухвалять законопроект, то активісти принесуть і підпалять шини вже під Верховною Радою.

Нагадаємо, протестувальники вимагають ухвалити законопроект, що дозволить не розмитнювати машини, які зареєстровані за кордоном. Вранці вони заблокували в'їзди до Києва та перекрили рух на Бориспільській, Одеській, Житомирській, Броварській та Варшавській трасах.

Теги: Україна Київ Кабінет Міністрів України Верховна Рада протести
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
сьогодні, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Синоптики розповіли, якою буде погода у неділю
 21 січня , 13:28
Чим закінчився "Конопляний марш" у Києві
 29 жовтня 2016 , 22:08 11
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук