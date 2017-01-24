Автовласники погрожують підпалити шини під Верховною Радою

Власники автівок з іноземною реєстрацією продовжують протести під стінами Кабміну.

Наразі акція відбувається спокійно – шини активісти не запалювали. Представники автовласників, народні депутати Юрій Деревянко та Володимир Парасюк готуються до зустрічі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, аби обговорити спосіб виходу з цієї ситуації.

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За словами Парасюка, якщо депутати не почують вимог активістів та не ухвалять законопроект, то активісти принесуть і підпалять шини вже під Верховною Радою.

Нагадаємо, протестувальники вимагають ухвалити законопроект, що дозволить не розмитнювати машини, які зареєстровані за кордоном. Вранці вони заблокували в'їзди до Києва та перекрили рух на Бориспільській, Одеській, Житомирській, Броварській та Варшавській трасах.