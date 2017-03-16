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"Бабусі Гонтаревій" пора на пенсію, – Національний корпус "Азов"

19:38, сьогодні 175 Читать новость на русском

Під Нацбанком в Києві на пікет зібрались півсотні активістів, які вимагали звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Члени Національного корпусу "Азов" звинуватили Гонтареву в підтримці банків із російським держкапіталом та вимагали негайного закриття цих фінустанов.

За словами активістів, у випадку ігнорування озвучених вимог люди вдадуться до радикальних методів.

Ми ультимативно заявляємо, що готові до наступної фази, яка розпочнеться наступного тижня та буде жорсткішою. Ми будемо здатні підняти наших активістів, мобілізувати молодь і просто українську громаду для того, щоб російські банки перестали існувати і функціонувати в нормальному режимі,
– заявив член Національного корпусу "Азов" Олександр Алфьоров.

Читайте також: Як санкції проти російських банків повпливають на українців

Теги: Україна Київ Валерія Гонтарева НБУ "Азов" протести
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