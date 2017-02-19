Битва за Дебальцеве: в Україні відзначили другу річницю трагедії

Сьогодні, 18 лютого, минає два роки, як українські війська залишили Дебальцеве. У кривавих боях за місто загинули 136 воїнів, понад 300 – отримали поранення.

Під прапорами рідних підрозділів оборонці Дебальцевого рушили центром столиці. Близько двох сотень українських захисників приїхали до Києва, аби згадати полеглих побратимів. Адже не всі воїни два роки тому пробилися крізь засідки та ворожий шквальний вогонь.

Бійці згадують – хто виходив на броні кілька годин, хто пішки кілька днів. Та поранених не кидали. Місця на броні часто не було, та й машини виходили з ладу – ламалися, горіли, їх підбивали та знищували.

Після годин пекла, на "дорозі життя" – трасі Дебальцево-Артемівськ – тих, хто не вийшов, згадували пострілами. Сьогодні ж полеглих захисників пом'янули хвилиною мовчання.

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У боях за Дебальцевський виступ віддали життя 136 воїнів, понад три сотні – отримали поранення. Для Генштабу події тих днів – гідна операція, проведена у важких умовах. Для бійців – прорив з ворожого оточення.