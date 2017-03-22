Бій біля Авдіївки: сили АТО зазнали втрат

Ситуація в районі Авдіївської промзони проведення антитерористичної операції залишається дуже напруженою. Внаслідок боїв загинув український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що ворог увесь день веде обстріл на даному напрямку. Бойовики застосовували гранатомети, міномети, крупнокаліберні кулемети та протитанкові керовані ракети.

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Нагадаємо, 22 березня ворог знову обстріляв житлові будинки в Авдіївці.



Додамо, з Дніпра до Львова транспортували 14 поранених військових, двоє перебувають у важкому стані.