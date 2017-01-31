Бойовики накрили Авдіївку з "Градів": під завалами люди

В Авдіївці під зруйнованими будинками перебувають люди.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

Наразі вони намагаються витягти людей з-під завалів. Руйнування спричинили нічні обстріли бойовиків. Вони гатили з "Градів" по житлових будинках міста. За попередніми даними, серед місцевого населення є поранені.

За словами начальника медичної служби "Донецьк" Віктора Михайлуца, досі під завалами є люди, зараз їх намагаються врятувати за допомогою військових.

Нагадаємо, український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що доповнить свій позов у Міжнародний суд ООН проти Росії фактами обстрілів Авдіївки.