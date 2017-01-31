Бойовики накрили Авдіївку з "Градів": під завалами люди
17:10, сьогодні 428360 Читать новость на русском
В Авдіївці під зруйнованими будинками перебувають люди.
Про це повідомили місцеві рятувальники.
Наразі вони намагаються витягти людей з-під завалів. Руйнування спричинили нічні обстріли бойовиків. Вони гатили з "Градів" по житлових будинках міста. За попередніми даними, серед місцевого населення є поранені.
За словами начальника медичної служби "Донецьк" Віктора Михайлуца, досі під завалами є люди, зараз їх намагаються врятувати за допомогою військових.
Нагадаємо, український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що доповнить свій позов у Міжнародний суд ООН проти Росії фактами обстрілів Авдіївки.
Джерело: 24 Канал
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