Чи є в Києві ще аварійні мости

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко доручив перевірити всі шляхопроводи й мости у столиці.

За даними "Київавтодор", загалом у столиці близько 10 мостів, які потребують ремонту.

На сьогоднішній день це є 10 споруд, які є обмежено придатні. Є відповідні експертні висновки, згідно яких проводяться відповідні роботи. Один з таких шляхопроводів на проспекті Науки, по якому зараз йде реконструкція, розпочата в 2016 році,

– розповів гендиректор комунальної корпорації "Київавтодор" Олександр Густєлєв

А також через обвал Шулявського мосту звільняють двох столичних високопосадовців. Віталій Кличко вирішив зняти з посад свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака та главу Солом'янського району столиці Віктора Шкуро.

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