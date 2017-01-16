Чоловіка серйозно поранили біля пункту обміну валют у Києві

У Солом'янському районі Києва біля одного з пунктів обміну валют грабіжники поранили ножем чоловіка і відібрали в нього сумку з грішми.
Про це повідомляється на сайті поліції Києва.
За інформацією правоохоронців, напад стався, коли чоловік вийшов з приміщення пункту обміну валют. До нього підбігли двоє невідомих і вихопили з рук сумку.
Потерпілий хотів їх наздогнати, але грабіжники завдали йому кілька ножових поранень.
Постраждалий чоловік усвідомив важкість поранень не відразу. Він повернувся до власного автомобіля і подзвонив родичам, які приїхали на місце інциденту і викликали поліцію та лікарів.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
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