Чоловіків на феміністичному марші у Києві облили зеленкою: з'явились фото

У центрі Києва з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов феміністичний марш.

Хода під гаслом "Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів" стартували з Софійської площі і пройшли центральними вулицями Києва.

Учасники акції, серед яких були не тільки жінки, а й чоловіки, стукали у барабани, та проходили вулицями столиці з плакатами в руках.

Проте деяких учасникам акції дісталось – невідомі облили їх зеленкою і втекли.

На акції були також присутні представники організації Amnesty International та "Легалайф".

Дивіться також: В Києві жінки влаштували благодійний забіг