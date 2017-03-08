Чоловіків на феміністичному марші у Києві облили зеленкою: з'явились фото
13:41, сьогодні 153 Читать новость на русском
У центрі Києва з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов феміністичний марш.
Хода під гаслом "Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів" стартували з Софійської площі і пройшли центральними вулицями Києва.
Учасники акції, серед яких були не тільки жінки, а й чоловіки, стукали у барабани, та проходили вулицями столиці з плакатами в руках.
Проте деяких учасникам акції дісталось – невідомі облили їх зеленкою і втекли.
На акції були також присутні представники організації Amnesty International та "Легалайф".
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Джерело: 24 Канал
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