Чому окупований Донбас ніколи не повернеться в Україну: думка письменника

Окупований Донбас не повернеться до складу України, оскільки там не залишилося місцевого населення, які б цього прагнули.

Про це пише відомий український письменник Андрій Любка на сайті "Збруч".

Любка порівнює ситуацію з Донбасом з такими містами, як Кенігсберг, Вроцлав, Познань, які не збираються возз’єднуватися з Німеччиною. Так само, як і Косово з Сербією, Македонія з Грецією або Болгарією.

Причина тут проста, і криється вона не лише в повазі до існуючих кордонів й ефемерного міжнародного права. Причина ця – населення. Бо повертаються не території, а люди. Це вони вирішують, це за них іде боротьба. І часом вони можуть смужку кордону кудись перетягнути разом з собою, а інколи рухаються самі чи примусово, ніяких границь не змінюючи,

– вважає письменник.

За його словами, Донбас вже ніколи не повернеться в склад України. навіть якщо Україну і вдасться реформувати і підвищити якість життя.

"Він (Донбас, – "24") повернеться в Україну? Дзуськи. Він не повернеться, бо там уже нікому повертатися. В Україну переїхали понад мільйон переміщених осіб з окупованих території. Мільйон! Перегляньте результати виборів на цих територіях за останні кільканадцять років – сумарно стільки голосів за умовно проукраїнські партії там ніколи не набиралося", – пояснює Любка.

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За словами письменника. з окупованого Донбасу вже давно виїхала інтелігенція, проукраїнські патріоти й активісти, люди, що відчували для себе загрозу в "рускому мірі". Саме вони мали би стати тією рушійною силою, щоб повернула би Донбас. Проте вони вже давно в Україні, на відміну від самої території Донбасу і населення, що там лишилось.