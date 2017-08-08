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Чому судді не винесли рішення у справі Полякова

20:50, сьогодні 115 Читать новость на русском

У Солом'янському суді столиці вирішують, що робити з заставою нардепа Максима Полякова – ще одного фігуранта справи щодо незаконного видобутку бурштину. Він відмовляється виконувати рішення суду і не бажає одягати електронний браслет.

Прокурори наполягають на тому, щоб 304 тисячі гривень застави, які Поляков вніс як запобіжний захід, передали до державної скарбниці. Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу з місця події.

Упродовж 5 годин судді слухали всі заяви у справі Полякова. Зрештою, рішення так і не змогли винести через відсутність свідка. Наступне засідання назначили на 18 серпня.

Відомо, що суд заарештував майно народного депутата. Зокрема, мова йде про нерухомість та авто.

Нагадаємо, що антикорупційні органи вимагають від служителів Феміди, щоб вони стягнула заставу Полякова на користь держави. САП вважає, що нардеп порушує умови міри запобіжного заходу. Як відомо, Поляков вніс заставу у розмірі 300 тисяч гривень.

Адвокати Максима Полякова заявили, що 27 липня намагались одягнути електронний браслет із правопорушення, тому нардеп відмовився носити пристрій стеження.

Теги: Новини України Судді Максим Поляков Кримінальні новини САП Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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