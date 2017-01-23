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Державний переворот готували на Львівщині

15:14, сьогодні 17188 Читать новость на русском
Затримані готували теракти на залізниці
Затримані готували теракти на залізниці / vlasno.info

На Львівщині затримали та судитимуть трьох людей, які готували насильницьке захоплення державної влади. Зокрема, двоє з них планували теракти у Львові та області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Згідно з повідомленням, затримані готували кілька вибухів на залізничній колії. Протягом червня-серпня 2016 року ці люди проводили огляд залізничних колій та випробували пристрій ініціювання вибуху.

Планування терактів обговорювали під час зустрічей у Львові.

Під час затримання один із підозрюваних поранив працівника СБУ.

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Теги: Україна СБУ Львів ГПУ Теракт
Джерело: 24 Канал
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