Експерт назвав реальні причини відкладення траншу МВФ

Серед причин відкладення траншу МВФ розміром в 1 мільярд доларів – внутрішньополітичні конфлікти в українській владі.

Про це сайту "24" повідомив економічний експерт Андрій Новак.

Перш за все, за його словами, це арешт голови ДФС Романа Насірова. Потім ситуація з призначенням аудитора Антикорупційного бюро, а також коливання в коаліції, з якої майже кожного сесійного тижня виходять депутати.

Крім цього, за його словами, в квітні повинен відбутися річний звіт уряду Володимира Гройсмана, в результаті чого роботу Кабміну можуть визнати незадовільною. Це може стати підставою для відставки. МВФ, підкреслює Новак, хоче розуміти, кому дає гроші. Тому відкласти надання кредиту можуть до річного звіту уряду.

Нагадаємо, 20 березня МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 млрд грн.

Читайте також: МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки