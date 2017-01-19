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Експерти прогнозують значне подорожчання бензину

Економіка України 07:21, сьогодні 255 Читать новость на русском
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Впродовж місяця бензин на АЗС Києва подорожчав в середньому на 80 копійок. Головна причина – "просідання" гривні до долара.

Експерти прогнозують, що ціни на пальне зростатимуть і надалі, бо трейдери змушені будуть закладати валютні ризики у вартість бензину.

Ми маємо підстави думати, що найближчим часом ціни на АЗС виростуть на 75 копійок за літр. Ми спостерігаємо, що нажаль гривня втрачає свою вартість і відкату немає, назад вона не вертається, тому, коли ми бачимо таке різке зростання в останні дні, то нажаль прогнозувати щось дуже важко,
– говорить експерт паливного ринку Леонід Коянчук.

За словами експертів, три з чотирьох складових ціни на паливо – вартість сировини, нафтопродуктів на кордоні та рівень оподаткування наразі незмінні. Четвертий і головний чинник – курс гривні, оскільки майже 80% нафтопродуктів України закуповує за кордоном в іноземній валюті.

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Експерти розходяться в думках на скільки саме подорожчає бензин та дизпаливо найближчим часом, проте погоджуються усі – збільшення ціни не уникнути. За їх словами, саме оператори ринку до останнього намагатимуться не піднімати ціни, оскільки не хочуть втрачати покупця, але змушені будуть це зробити, якщо ситуація із гривнею не стабілізується.

Теги: гроші Економіка України пальне Долар-Гривня
Джерело: 24 Канал
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