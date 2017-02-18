Героїв Небесної сотні вшанують незвичною ходою

Сьогодні, 18 лютого, у пам'ять про Героїв Небесної сотні у Києві відбудеться пелюсткова хода.

Активісти стартуватимуть із центру міста: пройдуть вулицями Грушевського та Інститутською і виконають молитовні панахиди за загиблими.

Через це рух транспорту буде заборонений. Також в Українському домі відкриють тематичну виставку "У фокусі подій. Людський фактор", присвячену Революції Гідності. Автори покажуть понад 200 світлин та експонати Музею Майдану.

Наш музей організовує інтенсивно в ці дні екскурсійні тури місцями революції гідності. У нас є 6 стендів, які дозволяють самостійно ознайомитися з тими подіями і є відправними точками екскурсійного туру,

– гендиректор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло.