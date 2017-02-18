Героїв Небесної сотні вшанують незвичною ходою
11:00, сьогодні 96 Читать новость на русском
Сьогодні, 18 лютого, у пам'ять про Героїв Небесної сотні у Києві відбудеться пелюсткова хода.
Активісти стартуватимуть із центру міста: пройдуть вулицями Грушевського та Інститутською і виконають молитовні панахиди за загиблими.
Через це рух транспорту буде заборонений. Також в Українському домі відкриють тематичну виставку "У фокусі подій. Людський фактор", присвячену Революції Гідності. Автори покажуть понад 200 світлин та експонати Музею Майдану.
Наш музей організовує інтенсивно в ці дні екскурсійні тури місцями революції гідності. У нас є 6 стендів, які дозволяють самостійно ознайомитися з тими подіями і є відправними точками екскурсійного туру,
– гендиректор меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні Ігор Пошивайло.
Джерело: 24 Канал
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