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Готівкові курси валют 24 січня: гривня відіграла ще кілька копійок у долара

20:34, сьогодні 220 Читать новость на русском
Гривня відіграла у долара ще кілька копійок
Гривня відіграла у долара ще кілька копійок / zn.ua

У вівторок, 24 січня, курси гривні щодо ключових світових валют майже не змінились – долар подешевшав на кілька копійок, а от показники купівлі/продажу євро продемонстрували різносторонню тенденцію.

Про це свідчать дані порталу finance.ua.

Так, долар США купували за 27,57 гривні (на дві копійки дешевше, аніж у понеділок), а продавали за 28,12 гривні (на 6 копійок дешевше).

У свою чергу євро купували на дві копійки дорожче, аніж у вівторок – за 29,34 гривні, натомість продавали на 3 копійки дешевше – за 30,13 гривні.

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Теги: Україна гроші Курси валют Гривня Долар-Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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