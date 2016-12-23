  • укр
  • рус
10:14
23 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У Жириновського впав. Ще одна республіка
Вєсті Кремля
00:31, сьогодні
Вєсті.UA. Вигнання Новинського. Бидло Мосійчук
Вєсті.UA
19:43, 22 грудня
Завищені платіжки та корупційні схеми Онищенка, – журналістське розслідування
ЦРУ
22:21, 22 грудня
Випуск новин за 23:00: Трамп і ядерна зброя. Епопея
Випуск новин
23:58, 22 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 ГПУ підозрює "Правий сектор" у вбивствах силовиків під час Євромайдану
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ГПУ підозрює "Правий сектор" у вбивствах силовиків під час Євромайдану

07:21, сьогодні 45177 Читать новость на русском
Представники
Представники "Правого сектора" та інших патріотичних організацій під час подій Євромайдану / Соцмережі

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів одного з операторів мобільного зв'язку щодо телефонних дзвінків членів організації Правий сектор в період з 18 до 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляється в ухвалі суду, яку було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

У документі зазначається, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і бійців спецпідрозділу "Беркут" у період з 18 до 20 лютого 2014 року.

Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, встановлено, що в період з 18.02.2014 до 20.02.2014 під час масових акцій протесту на вулиці Інститутській, Грушевського, Хрещатик у місті Києві невстановленими особами вчинено умисні вбивства та замахи на умисне вбивство двох і більше осіб, зокрема вбивства військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" МВС України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14. На предмет причетності до вчинення вказаних злочинів перевіряються особи із числа членів організації "Правий сектор", які у період акцій протесту та після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки їх було виселено у січні 2015 року,
– йдеться в ухвалі.

Зауважимо, що під час огляду готелю було вилучено документи ПС, зокрема, аркуші паперу з прізвищами активістів, а також номери мобільних телефонів осіб, які тут проживали.

Відтак, суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про дзвінки з указаних номерів телефонів.

Також на предмет причетності до вбивств правоохоронців перевіряють членів партії "Братство".

Крім того, ГПУ перевіряє причетність водія автомобіля Honda, в багажнику якої був виявлений карабін Norinco CQ-A, до вбивства правоохоронців у центрі Києва.

Цей автомобіль було 18 лютого 2014 року заблоковано активістами на вулиці Інститутській, але після втручання депутата Верховної Ради Сергія Пашинського було звільнено.

Суд ще й дав доступ слідчим до телефонних з'єднань водія автомобіля, передають "Українські новини".

Читайте також: Горбатюк повідомив, скільки правоохоронців загинуло на Майдані

Теги: Україна Жертви Євромайдан Правий сектор Міністерство внутрішніх справ Беркут ГПУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
20 грудня, 20:38 "Найкращі у 2016 році": оберіть найкращих футбольних персон року України
Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
22 грудня, 13:49 Неймовірна історія українського призера Паралімпіади, якому лікарі заборонили займатись спортом
Оксана Тропотяга
Олімпійські перемоги 2016. Золото Верняєва і рекорди Чебана – як українці завойовували Ріо
сьогодні, 09:00 Олімпійські перемоги 2016. Золото Верняєва і рекорди Чебана – як українці завойовували Ріо
Наталя Сколоздра 166
Учеба ради стипендии: как в окуппированном Луганске молодежь и старики зарабатывают на жизнь
сьогодні, 08:19 Учеба ради стипендии: как в окуппированном Луганске молодежь и старики зарабатывают на жизнь
Ольга Черненко 628
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Прокуратура взялась за Шуфрича через несплату податків
 9 грудня , 21:08
Янукович досі володіє Межигір'ям, – комендант
 7 жовтня , 09:07 5
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук