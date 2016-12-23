ГПУ підозрює "Правий сектор" у вбивствах силовиків під час Євромайдану

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до документів одного з операторів мобільного зв'язку щодо телефонних дзвінків членів організації Правий сектор в період з 18 до 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляється в ухвалі суду, яку було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

У документі зазначається, що Генпрокуратура розслідує вбивство 13 співробітників Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і бійців спецпідрозділу "Беркут" у період з 18 до 20 лютого 2014 року.

Під час проведення розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, встановлено, що в період з 18.02.2014 до 20.02.2014 під час масових акцій протесту на вулиці Інститутській, Грушевського, Хрещатик у місті Києві невстановленими особами вчинено умисні вбивства та замахи на умисне вбивство двох і більше осіб, зокрема вбивства військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та співробітників підрозділу міліції спеціального призначення "Беркут" МВС України ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14. На предмет причетності до вчинення вказаних злочинів перевіряються особи із числа членів організації "Правий сектор", які у період акцій протесту та після їх закінчення займали 6-й поверх готелю "Дніпро", звідки їх було виселено у січні 2015 року,

– йдеться в ухвалі.

Зауважимо, що під час огляду готелю було вилучено документи ПС, зокрема, аркуші паперу з прізвищами активістів, а також номери мобільних телефонів осіб, які тут проживали.

Відтак, суд надав Генпрокуратурі доступ до інформації про дзвінки з указаних номерів телефонів.

Також на предмет причетності до вбивств правоохоронців перевіряють членів партії "Братство".

Крім того, ГПУ перевіряє причетність водія автомобіля Honda, в багажнику якої був виявлений карабін Norinco CQ-A, до вбивства правоохоронців у центрі Києва.

Цей автомобіль було 18 лютого 2014 року заблоковано активістами на вулиці Інститутській, але після втручання депутата Верховної Ради Сергія Пашинського було звільнено.

Суд ще й дав доступ слідчим до телефонних з'єднань водія автомобіля, передають "Українські новини".

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