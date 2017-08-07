Хрін редьки не солодший, – економіст прокоментував погрози Росії відмовитися від долара

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва у відповідь на нові санкції США активізує роботу зі скорочення залежності від американських платіжних систем і долара, як розрахункової валюти.

Рябков стверджує, що для Росії важливо створити працездатні економічні схеми, де залежність від долара – буде суттєво меншою, аніж сьогодні.

Відмова від долара – це відповідь на те, що 2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає посилення та розширення санкцій проти Росії. Закон розширює ряд секторальних санкцій, зокрема скорочує максимальний термін фінансування російських банків, що перебувають під санкціями США, до 14 днів.

Читайте також: Санкції проти Росії – необхідний інструмент, – The Guardian

Однак екс-заступник міністра фінансів, професор факультету економічних наук Олег Вьюгін запевняє, що наразі Росія не може відмовитися повністю від долара. Адже частина російських резервів розміщена в американських цінних паперах, а в російських комерційних банках є доларові рахунки, пише "РИА Новости".

Вибір долар чи не долар – це вибір недержавних організацій та їх клієнтів. Що виберуть, то і будуть обслуговувати, а якщо насильно діяти, то це буде дуже болісно. По-друге, можна скоротити кількість доларових резервів ЦБ, збільшити євро, але хрін редьки не солодший,

– додав економіст.

Згідно з офіційно інформацією, Росія посідає 13-ту сходинку в списку найбільших кредиторів США. Протягом січня-травня 2017 року Росія суттєво збільшила інвестиції в папери Казначейства США – до 108,7 мільярда доларів.

Читайте також: Путін безповоротно розчарований Трампом та Америкою

Економіст також прокоментував створення Національної системи платіжних карт (НСПК). За його словами, завдяки цій організації можна буде скоротити залежність від долара, але у випадку, коли мова йде лише про розрахунки всередині Росії.

Після того, як у російських банків в 2014 році через санкції США виникли проблеми з міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard була створена НСПК, яка є оператором системи "Світ". Росія тоді в прискореному порядку створила власну платіжну систему.