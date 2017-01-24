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Хто оберігає українців: нова міліція чи стара поліція

ЦРУ 21:45, сьогодні 343 Читать новость на русском

Кілька років Україна живе політикою реформ та оновлення. От тільки з кожним днем це все більше та більше скидається на старий і добре відомий цирк.

Одна з найцікавіших реформ – це оновлення силової структури, яка з міліції мала стати поліцією. І не лише на словах, а й за принципом: старі елементи повинні були відсіятись, а всі нові (в тому числі й ті, хто хотів би поновитися на посаді) пройти атестацію.

Проте чимало віджилих елементів системи спромоглися заднім числом пройти так звану переатестацію та знов затесатися до лав правоохоронців. Нова назва – старі порядки.

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Відтак, реформа, на яку сподівались стільки українців, виявилась черговою оборудкою, в якій не обійшлось без кумівства чи корупції – всього того, чого нова поліція мала б уникнути. Непридатні до роботи в правоохоронних органах елементи спокійно поновлювалися через суди, оминаючи закон, ігноруючи журналістські розслідування, заяви активістів та голос громадськості.

Дивіться у програмі – хто саме винен у недореформуванні правоохоронних органів України.

Теги: ЦРУ Поліція Реформи Арсен Аваков Корупція Розслідування
Джерело: 24 Канал
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