Ізраїль готовий надати українцям робочі місця, – посол

Результатом активної роботи посольства України в Ізраїлі з вдосконалення торговельно-правової бази двосторонніх економічних відносин можуть стати кілька тисяч робочих місць для українців.

Про це на конференції, присвяченій питанням співпраці двох країн, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

Дипломат нагадав, що 7 червня минулого року була підписана важлива угода між урядом Ізраїлю і Кабінетом міністрів України про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці в Ізраїлі. 5 грудня вона набрала чинності і наразі, за словами посла, завершується узгодження імплементаційного протоколу, в якому конкретизується залучення українських будівельників до роботи в Ізраїлі.

За нашими підрахунками це може бути приблизно 15 тисяч робочих місць для українських працівників, які поїдуть до Ізраїлю допомагати в будівництві на місці,

— уточнив Надоленко.

До слова, на прес-конференції посол також розповів про перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.