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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Киян обурили платіжки на суму близько 10 тисяч гривень

18:48, сьогодні 80 Читать новость на русском
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Така сума у платіжці шокувала киянку Ольгу. За 88 квадратних метрів доведеться заплатити майже 8 тисяч гривень.

Минулої зими платежі теж були не маленькі., проте не на стільки. Куди саме зникає з квартири тепло – не розуміє.

В Київенерго пояснюють:: причина – невраховані метри. В будинку добудували мансарду, великі балкони, а в підвалі влаштували офіс. Проте договорів з надавачем послуг ніхто не укладав.

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Які ж рахунки отримали в клініці і чи дійсно вони влаштували офіси у підвалі – дізнатись не вдалось. Директор у відрядженні.

В Київенерго зараз намагаються виявити, хто ж таки гріється нелегально. Опісля обіцяють переглянути рахунки мешканцям будинку. Експерти ж радять власникам квартир стежити за своїми сусідами.

А також об'єднуватись і повністю утеплювати будинок.

Теги: Україна комунальні послуги гроші Київ
Джерело: 24 Канал
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