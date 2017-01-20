Киян обурили платіжки на суму близько 10 тисяч гривень

Така сума у платіжці шокувала киянку Ольгу. За 88 квадратних метрів доведеться заплатити майже 8 тисяч гривень.

Минулої зими платежі теж були не маленькі., проте не на стільки. Куди саме зникає з квартири тепло – не розуміє.

В Київенерго пояснюють:: причина – невраховані метри. В будинку добудували мансарду, великі балкони, а в підвалі влаштували офіс. Проте договорів з надавачем послуг ніхто не укладав.

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Які ж рахунки отримали в клініці і чи дійсно вони влаштували офіси у підвалі – дізнатись не вдалось. Директор у відрядженні.

В Київенерго зараз намагаються виявити, хто ж таки гріється нелегально. Опісля обіцяють переглянути рахунки мешканцям будинку. Експерти ж радять власникам квартир стежити за своїми сусідами.

А також об'єднуватись і повністю утеплювати будинок.