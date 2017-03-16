Київрада "провалила" голосування за підтримку торгової блокади

Депутати президентської партії не проголосували за ініціативу звернення до парламенту, щоби там ухвалили закон про визнання Донбасу окупованим, Росії – окупантом. Всього 50 зі 120 членів Київради підтримали блокаду.

Звернення про підтримку торгівельної блокади депутати Київради хотіли відправити до Кабміну та Президенту України Петру Порошенку. За словами голови ''Об’єднання ''Самопоміч" в Київраді Сергія Гусовського, пасивність в голосуванні свідчить про те, що міська рада столиці не підтримує припинення торгівлі з окупантами. Читайте також: Як Львів підтримав торгову блокаду

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