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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ RYANAIR

Київрада "провалила" голосування за підтримку торгової блокади

21:21, сьогодні 89 Читать новость на русском

Депутати президентської партії не проголосували за ініціативу звернення до парламенту, щоби там ухвалили закон про визнання Донбасу окупованим, Росії – окупантом. Всього 50 зі 120 членів Київради підтримали блокаду.

Звернення про підтримку торгівельної блокади депутати Київради хотіли відправити до Кабміну та Президенту України Петру Порошенку.

За словами голови ''Об’єднання ''Самопоміч" в Київраді Сергія Гусовського, пасивність в голосуванні свідчить про те, що міська рада столиці не підтримує припинення торгівлі з окупантами.

Читайте також: Як Львів підтримав торгову блокаду

Теги: Україна Київрада Київ Блокада Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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