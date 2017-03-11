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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Київські волонтери зробили смачний подарунок нужденним

18:47, сьогодні 53 Читать новость на русском

У Подільскому районі Києва доброчинці відкрили безкоштовний пункт харчування для нужденних.

Роздавати гарячі страви планують щодня з 13:00 до 15:00, крім понеділка. Поки волонтери працюють у тестовому режимі, аби оцінити потребу. Тож порцій небагато – близько 50.

Сьогодні, 11 березня, столичні волонтери пригощали пенсіонерів та безхатьок гречаним супом з хлібом. Розібрали все швидко, буквально за 15 хвилин.

Найближчим часом волонтери збираються збільшити кількість порцій та відкрити пункти харчування і в інших районах Києва. Також у планах об'єднати зусилля з благодійними організаціями. Адже у столиці нужденних годують у всіх районах.

Читайте також: Анастасія Приходько отримала престижну медаль від волонтерів

Також нещодавно у Києві створили банк одягу, куди будь-хто може принести речі, посуд та навіть побутову техніку.

Теги: Київ Волонтери
Джерело: 24 Канал
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