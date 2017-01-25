Кличко приєднався до флешмобу на підтримку воїнів АТО

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у флешмобі "22PushUpChallenge" на підтримку ветеранів АТО.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Відтискався очільник Києва під вікнами КМДА. Естафету ж передав своєму брату Володимиру, який живе у США. Кличко-молодший зможе розповсюдити акцію на підтримку наших воїнів за межі України.

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Нагадаємо, що мета флешмобу #22PushUpChallenge – звернути увагу на соціальні та психологічні проблеми ветеранів по поверненню до мирного життя. Цифра 22 – невипадкова. У США підрахували, там щодня 22 ветерани закінчували життя самогубством через проблеми адаптації.



До акції вже долучилися усі управління київської поліції, спецпризначенці, бійці на Сході, герої України, держприкордонслужба і начальник Генштабу Віктор Муженко.