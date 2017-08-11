КМДА підвищила тариф на утримання прибудинкових територій майже в 2 рази

Вже у серпні кияни отримають платіжки із новими тарифами на утримання прибудинкових територій. У тих у кого будинок прибирає управляюча компанія – по звичному ЖЕК – вартість зросла майже вдвічі до 5 гривень за квадратний метр. Будуть будинки, мешканці яких платитимуть ще більше – до 8 гривен.

Столична влада переглянула тарифи на утримання прибудинкових територій. Мовляв, грошей, які отримували управляючі компанії раніше – не вистачало ані на реквізит, ані на достойну оплату праці двірників. Відтак і мотивації прибирати добре – не було.

"Двірник отримував мізерну зарплатню. Ккерівник жеку в такій ситуації сам розумів, що вимагати цього від двірника – аморально. Зараз ми говорим про те, що якщо є ресурс, то він має використовуватися за призначенням", – розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Читайте також: Київ на кілька днів може затягнути димкою через спеку

До нових тарифів входить прибирання самого двору, під’їзду, даху, миття вікон і обслуговування ліфту. Питання лише у тому – чи будуть кияни своєчасно платити. Адже сьогодні вже є тенденція що боржниками по комуналці у Києві є близько 10% квартир.