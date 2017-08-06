Давня королівська родина відкрила унікальний пам'ятник в Києві

В центрі Києва королівська родина Габсбург-Лотрингенів з Австрії відкрила пам'ятник.

Його звели із дерева та каменю як символ свободи, мужності та краси. Усього ж таких пам'ятників миру понад 20 по всьому світу. Наступний планують відкрити в Одесі.

Це не перший пам'ятник в Україні. Перший спорудили на Закарпатті в Ужгороді. Моє гасло – це дружба. Незважаючи, з якої країни чи навіть континенту ми походимо, усі ми прагнемо миру,

– розповіла представниця австрійської королівської родини Герта Маргарет Габсбург-Лотринген.

Читайте також: На Чернігівщині здивували незвичним фестивалем