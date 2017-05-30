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Кримські окупанти знищили один з найбезпечніших пляжів на півострові

20:34, сьогодні 2512 Читать новость на русском
У Коктебелі опупанти знищили пляж
У Коктебелі опупанти знищили пляж / Twitter

Кримські окупанти знищили у Коктебелі пляж санаторію "Прибій". Він розташований на кордоні з гірським масивом Кара-Даг.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на російського блогера Олександра Горного, що живе в Криму.

Він наголосив, що однією з основних проблем Коктебеля є відсутність каналізації, проте це має перевагу – купання у незабрудненій морській воді.

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Саме в цьому місці можна було купатися, не боячись підхопити якісь кишкові захворювання. Кілька днів тому сюди завезли велику будівельну техніку, яка почала розрівнювати пляжі. Сьогодні я побачив спиляний пагорб, також викорчувані кедрові дерева на набережній,
– розповів блогер.

За словами Горного, що через те, що окупаційна "влади" півострова "не здатна контролювати ситуацію, що склалася", потрібно звертатися до президента Росії Володимира Путіна.

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму
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