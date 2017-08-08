Кульгаюча формула "Роттердам+" і далі працюватиме: суд відхилив клопотання НАБУ

Солом’янський районний суд Києва відхилив клопотання Національного антикорупційного бюро у справі "Роттердам+".

Детективи просили суд допустити їх до банківських документів "Центренрего" і "Дніпроенерго", аби перевірити обґрунтованість затвердження формули. Однак, Феміда цього не дозволила. Ні в НАБУ, ні в САП зараз це рішення не коментують. Кажуть, що це таємниця слідства.

"В принципі досудове розслідування ми не коментуємо. Як тільки будь-яка справа виходить на стадію суду – чи це обрання запобіжного заходу, чи це підготовче засідання – прокурори тоді коментують", – повідомив у коментарі 24 Каналу радник з питань комунікацій САП Ярослав Гордієвич.

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Антикорупційне бюро підозрює членів Національної комісії регулювання енергетики у тому, що вони діяли в інтересах енергогенеруючих компаній і, заради отримання тими "надприбутків" у 2016 році, затвердили формулу "Роттердам+".

За формулою у ціну вугілля закладалась його середня вартість в портах Амстердама, Роттердама і Антверпена, плюс ціна доставки в Україну. Насправді більшість палива в минулому році постачалась в Україну з окупованого Донбасу та Росії і, відповідно, мала значно нижчу собівартість. Це призвело до двох хвиль здорожчання електроенергії.

Головним вигодонабувачем від введення формули стали підприємства Ріната Ахметова. Зі свого боку голова НКРЕ Дмитро Вовк попросив Європейське енергетичне співтовариство провести аудит його діяльності.

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