Лікарі поставили діагноз Королевській: документ

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Лікарі Київського центру мікрохірургії ока 3 червня обстежили народного депутата Наталію Королевську.
Про це повідомили у прес-службі народної обраниці.
У королівської зазначили, що лікарі поставили їй діагноз хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока.
Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені,
– додали у прес-службі.
Нагадаємо, в Одесі невідомий в камуфляжі вилив на депутата "Опозиційного блоку" Наталію Королевську зеленку. Королевська приїхала в Одесу на конференцію "Жінки за мир". Активісти оточили будівлю та розпочали пікет.
Коли депутат вийшла із конференц-залу, її облили зеленкою. Напередодні надійшло повідомлення про замінування будівлі, саме тому розпочалася евакуація з залу.