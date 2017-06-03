Лікарі поставили діагноз Королевській: документ

Лікарі Київського центру мікрохірургії ока 3 червня обстежили народного депутата Наталію Королевську.

Про це повідомили у прес-службі народної обраниці.

У королівської зазначили, що лікарі поставили їй діагноз хімічний опік рогівки і кон'юнктиви ока.

Ерозія рогівки лівого ока. Часткова втрата зору на ліве око. Термін і ймовірність повного відновлення зору поки не встановлені,

– додали у прес-службі.

Нагадаємо, в Одесі невідомий в камуфляжі вилив на депутата "Опозиційного блоку" Наталію Королевську зеленку. Королевська приїхала в Одесу на конференцію "Жінки за мир". Активісти оточили будівлю та розпочали пікет.



Коли депутат вийшла із конференц-залу, її облили зеленкою. Напередодні надійшло повідомлення про замінування будівлі, саме тому розпочалася евакуація з залу.