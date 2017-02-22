Марш правих сил починається у Києві: онлайн-трансляція

О 10:00 починається так званий "Марш Національної гідності", в якому беруть участь представники переважно правих сил.

Спільний марш запланували провести партія "Свобода", "Національний корпус", створений на базі ЦК "Азов", та "Правий сектор".

На вулиці Інститутській біля виходу зі станції метро "Хрещатик" вже зібралось чимало учасників маршу. Вони тримають в руках прапори своїх організацій.

Чимало представників з прапорами і символікою також були помічені на станції метро "Майдан Незалежності".

Звідти учасники Маршу планують вирушити до будівлі Верховної Ради, щоб там оголосити свої вимоги.

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