Масштабне жіноче ралі стартувало в Києві

Сьогодні, 8 березня, у столиці стартувало велике жіноче ралі. За кермом – представниці прекрасної половини людства з усієї України.

Трасами стали вулиці Києва. А це задача непроста навіть для досвідченого гонщика. За лічені секунди потрібно розрахувати час та швидкість, щоб "вписатися" у повороти. Але командир екіпажу не боїться складнощів, адже за плечима вже купа нагород з різних чемпіонатів.

Попереду у тендітних гонщиць 72 кілометри траси. На шляху – важкі завдання. Зокрема, продемонструвати вміння маневрувати в складних умовах або на швидкості майстерно проїхати між конусами.

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Конкуренція величезна – 33 команди боролися за першість.

Хто вирвав перемогу – дивіться у сюжеті.