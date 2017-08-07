Масштабний ремонт доріг у Києві восени: де саме обмежать рух

В кінці серпня "Київавтодор" розпочне роботи на 5 найбільш завантажених вулицях столиці, та двох розв'язках.

Йдеться про Набережне шосе, Олени Теліги, Льва Толстого, Володимирську, а також Алма-Атинську вулиці. Там, до речі, обіцяють полагодити і трамвайні колії. Крім того, залатають 2 розв'язки, на Подолі та Борщагівці.

Рух на період робіт частково обмежать. Обіцяють, що за 4 роки відремонтують всі столичні дороги.

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В даному випадку змушені будуть водії об'їжджати іншими маршрутами,

– генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.