Масштабний ремонт доріг у Києві восени: де саме обмежать рух

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В кінці серпня "Київавтодор" розпочне роботи на 5 найбільш завантажених вулицях столиці, та двох розв'язках.
Йдеться про Набережне шосе, Олени Теліги, Льва Толстого, Володимирську, а також Алма-Атинську вулиці. Там, до речі, обіцяють полагодити і трамвайні колії. Крім того, залатають 2 розв'язки, на Подолі та Борщагівці.
Рух на період робіт частково обмежать. Обіцяють, що за 4 роки відремонтують всі столичні дороги.
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В даному випадку змушені будуть водії об'їжджати іншими маршрутами,
– генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.