Меморіал загиблим полякам осквернили на Львівщині

На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам. Акт вандалізму стався на кладовищі у селі Підкамінь, Бродівського району.

За ці вихідні це вже другий такий випадок. Напередодні на Вулецьких пагорбах у Львові осквернили пам'ятник польським професорам, розстріляним гестапівцями у липні 1941 року. Дії вандалів дуже схожі - пам'ятники облили червоною фарбою та написали "смерть ляхам". Зараз ухвалюють рішення щодо відкриття кримінального провадження. Читайте також: У Литві розповіли, як Росія "промиває полякам мізки"

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter