Меморіал загиблим полякам осквернили на Львівщині
15:37, сьогодні 392 Читать новость на русском
На Львівщині осквернили меморіал загиблим полякам. Акт вандалізму стався на кладовищі у селі Підкамінь, Бродівського району.
За ці вихідні це вже другий такий випадок. Напередодні на Вулецьких пагорбах у Львові осквернили пам'ятник польським професорам, розстріляним гестапівцями у липні 1941 року.
Дії вандалів дуже схожі - пам'ятники облили червоною фарбою та написали "смерть ляхам".
Зараз ухвалюють рішення щодо відкриття кримінального провадження.
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Джерело: 24 Канал
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