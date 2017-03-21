Мешканець Чернігівщини створив Mercedes на дровах

На Чернігівщині пенсіонер сам переробив старенький Mercedes і тепер заправляє авто обрізками деревини.

Коли Микола Наумчик випадково знайшов старий Mercedes, машина потребувала капітального ремонту. До того ж, пенсіонер поставив собі за мету зробити її економічно вигідною.

У багажник "Мерседеса" майстер встановив газогенератор. Як пальне використовує кілька кілограмів сухих дров, які завантажує у діжку.

Своєї мети винахідник досягнув: три кілограми дров замінюють літр бензину. Закидати в діжку потрібно тільки сухі відрізки завбільшки з картоплину. Утім, аби все запрацювало, бензин таки потрібен – 150 грамів для розпалу.

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Винахідник запевнив, що машина цілком безпечна. Діжки дров вистачає на 50-60 кілометрів шляху. Якщо їхати на більшу відстань, потрібна дозаправка в дорозі. Тож пенсіонер подорожує із деревиною.

На своєму винаході чоловік їздить уже два роки і мріє про учня, якому зможе передати усі свої знання.