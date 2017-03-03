Мікроавтобус зірвався у річку на Львівщині: є загиблі

Цієї ночі моторошна аварія трапилась на Львівщині. У селі Терло мікроавтобус зірвався і впав у річку Стрвяж.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Внаслідок аварії госпіталізували водія мікроавтобусу. У нього діагностували переохолодження. До лікарні доставили його 68-річна матір, яка отримала гематому голови.

Ще одна 62-річна пасажирка – загинула. Її тіло знайшли за два кілометри від місця аварії. Труп віднесло за течією.

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