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Мітинг біля Адміністрації Президента: протестувальники принесли курячі тушки з червоним соусом

12:12, сьогодні 555 Читать новость на русском

Біля Адміністрації Президента зібрались активісти, які висловлюють своє невдоволення пасивністю Петра Порошенка у справі Юрія Іванющенка. Для демонстрації своєї незгоди в бездіяльності гаранта активісти принесли курячі тушки, политі томатним соусом.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Активісти незадоволені тим, що ані Президент, ані Генпрокуратура не подбали про продовження санкцій проти Юрія Іванющенка, який більш відомий як "Єнакіївський". Українського бізнесмена напередодні ЄС виключив зі санкційного списку.

Нагадати про те, що Юрій "Єнакіївський" – не просто народний депутат від "Партії регіонів" та донецький бізнесмен, а й великий злодій люди вирішили оригінальним способом: принесли курячі тушки з червоним соусом. Так активісти символічно "подякували" владі за бездіяльність та за те, що "Єнакіївський" уникає відповідальності за скоєні злочини.

Читайте також: Коли ЄС планує продовжити санкції проти Януковича та його соратників: стала відома дата

Закрите провадження, за яким було накладено санкції на Юру Іванющенка, стосується розкрадання коштів Кіотського протоколу.

Донецького бізнесмена звинувачують у привласненні державних коштів в сумі понад 1 мільярд гривень. Ці кошти влада планувала спрямувати на енергозберігаючі технології.

Нагадаємо, що саме Юрій Іванющенко був головним "постачальником" тітушок на Антимайдан та наглядачем "каси" Віктора Януковича.

Теги: Україна Київ Адміністрація Президента протести Санкції
Джерело: 24 Канал
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