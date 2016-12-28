Мультфільм 2016 року: як українці створили перший власний 3D-мультик

Історія українського кіно ніколи не була легкою. Але коли готовий продукт виходить на великий екран, він вміє вразити глядачів – так, як це зробив перший український мультфільм у форматі 3D "Микита Кожум’яка".

Як створювався

Історія цього фільму розпочалась мало не за десять років до його остаточно виходу в прокат. Ще у 2007 році розпочалась розробка проекту під назвою "Микита Кожум'яка та вогняна квітка". В основу сюжету ліг однойменний твір Антона Сіяники, сучасного українського дитячого письменника Та економічна криза призвела до того, що на проект забракло грошей.

Відновилась робота у 2011 році кінокомпанією Panama Grand Prix завдяки українським інвесторам та підтримці Держкіно у розмірі в 4 мільйони гривень, що становило тоді п’яту частину бюджету мультфільму. Режисер фільму Манук Депоян розповів, що над створенням стрічки протягом двох років активно працював колектив з декількох сотень осіб. Кістяк аніматорів, за його словами, складали українські художники. Анімація створювалася в Києві, Харкові та Одесі. Та навіть тоді проблеми у виробництві нікуди не ділись. Тож довелося чимало переробляти, в тому числі і образи героїв.

Ось так в одному з попередніх варіантів виглядав Микита.

Також до створення стрічки долучилися спеціалісти світового рівня: Михайло Славов ("Форсаж-6", "Аліса у Задзеркаллі") став одним з авторів візуальних спецефектів, Марк Пінхейро ("Гра престолів") консультував з питань комп’ютерної графіки, Філ Паркер ("Воллес і Громміт та прокляття кролика-перевертня") допомагав працювати над сценарієм.

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Про що мультфільм

Сюжет мультфільму доволі звичний. У родині Кирила Кожум’яки підростає син, який мріє стати героєм, як і батько. Однак Кирило бачить для сина роль ремісника. Аж поки не трапляється диво і хлопчик не потрапляє у паралельний світ, де має побороти світове зло – дракона.

Голоси мультфільму

Для озвучення мультфільму продюсери запросили українських зірок. Голос Кирила Кожум’яки довірили справжньому богатиреві – Василю Вірастюку.

Зла відьма Сірінга промовляє голосом Руслани Писанки.

Сергій Сивохо озвучив дракона. Віктор Андрієнко віддав свій голос одразу двом персонажам – кажану Едді та тролю Фолкі.

Головного героя, Микиту, озвучив Арсен Шавлюк.

Спеціально для "Микити Кожум'яка" написали 7 пісень. Головний саундтрек мультфільму виконує Злата Огневич. Ще одну композицію – пісню головної героїні – виконує Оля Мішагіна (фіналістка шоу "Голос. Діти"). Також був залучений оркестр, який налічував 62 особи.

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Вихід в прокат

В український прокат мультфільм вийшов 13 жовтня 2016 року. За першому уїк-енді стрічка зібрала в залах понад 81 тисячу глядачів. Загалом за час прокату в Україні стрічку переглянули близько 200 тисяч глядачів, а валові збори склали 11,1 мільйона гривень.

Відвідала прем'єру анімаційного фільму "Микита Кожум'яка" і перша леді України Марина Порошенко.

Під час показу мультфільму в Україні запустили акцію "Подаруй дітям мультфільм". Кожен бажаючий міг купити додатковий квиток, який давав можливість переглянути стрічку дитям з дитбудинків.

Окрім того, продюсери заявили, що на Канському кіноринку мультфільм отримав контракти на покази у 15 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Китаї, Японії, Південній Кореї, Польщі, Болгарії, Туреччині. У міжнародному прокаті стрічка отримала назву "Прокляття дракона".

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