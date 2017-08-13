Музикант із гурту Pink Floyd в інтерв'ю російським пропагандистам похвалив Путіна

Музикант легендарної групи Pink Floyd Роджер Уотерс дав інтерв'ю пропагандистському каналу Russia Today, в якому похвалив Володимира Путіна за його "послідовність".

В інтерв’ю музикант відзначив "послідовність" Путіна та його вміння зв’язати "два слова", передає COS.

"Путін може і владний, але він хоча б послідовний. Принаймні, він може зв'язати два слова. В будь-якому випадку, він слідкує за політичною ситуацію в місцях, де залучена його країна", – зазначив Уотерс.

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За його словами, якщо порівняти Путіна та Трампа, то останній виглядає, як повний "блазень". Музикант також не став заперечувати припущення ведучої про те, що Путін йому симпатизує.

"Зараз ми найближче до ядерної катастрофи з часів закінчення Другої світової війни, і про що ще нам говорити? Чому така зацикленість на Росії? Може бути, що єдина маленька річ зі змістом, яку зробив Трамп, це те, що може відбутися розмова з Росією", – додав музикант.