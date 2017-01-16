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МВФ висунув Україні нові умови для отримання грошей

13:20, сьогодні 102897 Читать новость на русском
МВФ
МВФ / Dailyhellas

Міжнародний валютний фонд оприлюднив нову версію меморандуму про співпрацю з Україною, де висунув основні вимоги до держави.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на відповідний документ.

Відтак, меморандум передбачає 12 структурних маяків, з яких 7 є новими у цій редакції документа.

Зокрема, до кінця 2017 року уряд повинен ухвалити рішення щодо монетизації субсидій. Держава також повинна підвищити пенсійний вік і для чоловіків, і для жінок до 63 років, це рішення потрібно ухвалити до кінця березня.

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Окрім того, Україна повинна провести земельну реформу і також зробити це до березня. Зазначається, що закон про ринок землі повинен був опинитися у Верховній Раді ще до кінця вересня 2016 року, проте влада так і не подала його.

Вже до кінця січня необхідно обрати міжнародну компанію з хорошою діловою репутацією для проведення аудиту "Приватбанку". Зокрема, аудитори аналізуватимуть, чи були допущені порушення у складанні фінансової звітності протягом 6 місяців, що передують націоналізації.

У цій справі також потрібно до кінця червня призначити міжнародного аудитора для оцінки виконання акціонерами "Приватбанку" умов реструктуризації. Таким чином необхідно оцінити, чи дозволяють умови реструктуризації компенсувати втрати по позиках, виданих пов'язаним особам.

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Окрім того, до кінця червня держава повинна запровадити єдиний реєстр отримувачів соціальних виплат. Такі заходи необхідні для продовження процесу верифікації соціальних виплат.

Від України очікують створення законодавчого поля для роботи антикорупційних судів, що також повинно відбутися до кінця червня.

Теги: Україна гроші Реформи Пенсійна реформа МВФ Транш МВФ Націоналізація ПриватБанку ринок землі
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