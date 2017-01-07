На Черкащині медикам пропонують безкоштовне житло в обмін на посаду лікаря

Отримають їх лише ті, хто погодиться залишитись працювати там сімейним лікарем або педіатром.

У лікарні села Білозір'я катастрофічно бракує працівників. Тож працювати змушені пенсіонери. Галина Харченко 33 роки працює терапевтом у Білозірській лікарні.

Біля її кабінету завжди черги пацієнтів. Медик не відмовилася б від допомоги молодих колег. Та через кадровий голод білі халати змушені одягати лікарі-пенсіонери.

Ірина Тараненко завідує лабораторією і вона єдиний такий фахівець на все Білозір'я. Брак кадрів у сільській лікарні відчувають і самі пацієнти.

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Відсутність житла й маленька зарплата – це головні причини, чому молоді ескулапи не поспішають у село. У Білозір'ї знайшли спосіб усе змінити. Колись тут була школа, а сьогодні – 5 квартир. У 2 незабаром заселять дітей-сиріт, а решту віддадуть лікарям.

Село готове доплачувати медикам із бюджету громади, аби щомісяця вони отримували мінімум 9 тисяч гривень зарплати. Обіцяють і землю для городу.

Поки що новенькі квартири із євроремонтом пустують. Білозірці сподіваються, на їхню пропозицію відгукнуться молоді сімейні лікарі та педіатри. Незабаром сільські чиновники вирушать у тур медінститутами України, аби рекламувати свої умови праці.