На Львівщині попрощались із загиблими на шахті "Степова"

Сьогодні, 4 березня, поховали вісьмох шахтарів, які загинули під час вибуху на шахті "Степова".

Двох гірників поховали у Червонограді. Ще шістьох у Сокальському, Яворівському та Радехівському районах.

Найстаршому з загиблих було 42 роки, наймолодшому – лише 18. У день, коли стався вибух, хлопець вперше вийшов на роботу.Голова профспілки гірників України Михайло Волинець переконує, навіть така велика трагедія не змусила владу змінити своє ставлення до шахтарів.

Третій день як сталася аварія, а державна комісія не приступила до роботи. По-друге, не розблокували рахунок підприємства, і гірники не можуть отримати заробітну плату. Також не можуть отримати заборговану заробітну плату. Не можу зрозуміти суті поведінки керівників держави, не можу зрозуміти міністра палива та енергетики, якого сьогодні тут немає,

– прокоментував Волинець.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули. Наразі в опіковому відділенні лікарні перебувають 23 гірники.



За попередніми висновками, на шахті відбувся спалах метану. Проте, що стало безпосередньою причиною вибуху, а також винних осіб, які будуть притягнуті до відповідальності, встановить спеціальна комісія.