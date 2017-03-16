На Львівщині знайшли нафтові копанки часів Франка

У місті Борислав, що на Львівщині, місцеві жителі виявили нафтові ями на своїх угіддях, які утворились внаслідок розмиття ґрунту.

Фахівці з нафтогазуправління повідомили, що утворені ями – це копанки ХІХ століття.

Допоки надра не визнали власністю держави, у Бориславі майже кожен добував нафту на своєму городі. Копанок було понад 12 тисяч. Наразі вони – потенційні провалля, деякі з яких завглибшки до 50 метрів.

До 1939 року всі роботи, які проводилися на цьому родовищі, не задокументовані. Коли нафту вичерпали, ями перекривали дубовими дошками, пригортали землею. Будь-яких картографічних матеріалів ніхто не вів,

– повідомив начальник відділу цивільного захисту Бориславської міськради Володимир Прідун.

Утворені провалля засипають і бетонують, виводячи назовні спеціальну трубку, щоб не накопичувався нафтовий газ і не було загрози вибуху. Згодом фахівці перевірять стан нафтових копалень.

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