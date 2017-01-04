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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ

На Закарпатті через снігопад перекривають дороги

12:30, сьогодні 761 Читать новость на русском
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Через потужні снігопади на Заході України тимчасово обмежили рух вантажівок.

Усі гірські перевали на Закарпатті перекриті. Зокрема, дорожники перекрили трасу Київ — Чоп, від міста Стрий, що на Львівщині і до межі Закарпатської області. Також проїхати фури не зможуть по дорозі Львів-Самбір-Ужгород.

Це – обмеження руху для вантажівок, для того, щоб вони не заважали проходу снігоочисної техніки. Адже вони коли їдуть, їх заносить, вони повністю блокують рух, або дуже заважають проходу снігоочисної техніки,
– розповіла речник Служби автомобільних доріг у Львівській області Тетяна Паробій.

Поліція скеровує водіїв до пунктів відстою великовантажного транспорту.

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За даними рятувальників, на Львівщині сьогодні буде сильний сніг та вітер. Тож, до вечора, рух можуть перекрити й на інших дорогах.



Теги: Україна Львів Негода в Україні Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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